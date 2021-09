DHPP prende mandante de feminicídio no bairro São José

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária referentes à investigação do feminicídio que vitimou Maria do Socorro Santos Filho. O crime foi praticado na noite do dia 5 de julho deste ano, na casa da vítima, no bairro São José, em Aracaju. Um dos suspeitos, o mandante do crime, identificado como Thiago Pedro Silva de Sá, enteado da vítima, foi preso nessa terça-feira (21).

As buscas foram cumpridas nas cidades de Itabaiana e de Estância. De acordo com a delegada Nádia Flausino, as investigações e diligências ainda continuam em andamento para cumprimento de mandado de prisão temporária expedido contra o suspeito Carlos Cicero Araujo Braga, que está foragido, e foi o executor dos disparos de arma de fogo que causaram o óbito da vítima.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam levar à localização do executor do crime sejam encaminhadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP