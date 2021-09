Doação: Unit recebe 500 vade-mécuns entregues pelo senador Alessandro Vieira

A Universidade Tiradentes (Unit) recebeu 500 vade-mécuns nesta segunda-feira, 20, doados pelo senador Alessandro Vieira. Os livros serão entregues a estudantes de todos os campi da Unit, matriculados nas disciplinas de prática jurídica ou em preparação para o exame da OAB.

De acordo com o senador Alessandro Vieira, a doação faz parte de uma série de ações. “Ao todo, foram 2 mil exemplares distribuídos gratuitamente para os sergipanos, principalmente nas universidades, faculdades, unidades policiais e prefeituras. O conhecimento da legislação brasileira fortalece a autonomia e a participação mais ativa dos cidadãos na condução da nossa nação”, informou.

Segundo o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento, a doação beneficiará alunos da graduação e pós-graduação da Unit. “O vade-mécum tem relação direta com o curso de Direito, ele é companheiro diário dos estudantes. Esses exemplares vêm para nos auxiliar no processo de aprendizagem de um curso complexo, repleto de legislações que diariamente sofrem atualizações”, comenta.

O coordenador de Direito da Unit, Mário Jorge Fortes, informou como os livros serão entregues aos alunos. “Pelas características do vade-mécum, devem ser priorizados na distribuição os estudantes de períodos iniciais, que estejam cursando estágio Supervisionado em Prática Jurídica II e aqueles que estejam na preparação para o exame da OAB”, disse.

Para o pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Unit, Diego Menezes, a reunião foi um momento propício para apresentar ao senador os projetos da instituição. “A Unit é a única universidade do estado que possibilita a formação integral na área de Direito, isto é, da graduação ao doutorado. Por isso, apresentamos alguns dos projetos que estamos desenvolvendo aqui, em especial o novo currículo da extensão, que ampliará a formação dos nossos alunos a partir da interação social, bem como a possibilidade de desenvolvimento de pesquisas e parcerias inovadoras”, conclui.

