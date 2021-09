Em nota, SSP diz que o delegado Marcelo Hercos permanece em estado grave, intubado e sedado

A Polícia Civil informa que, conforme o boletim médico do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), o delegado Marcelo Hercos permanece em estado grave, intubado, sedado, em uso de dreno de tórax à esquerda, drenando conteúdo sanguinolento e com dieta zero. O delegado foi atingido por disparos de arma de fogo nessa terça-feira (20).

Ainda conforme o relatório médico, o delegado foi submetido a cirurgia para reparar lesões em cólon direito, duodeno e estômago. Foram colocados dois drenos no abdome para vigiar rafia (sutura) duodenal, gástrica e possível pancreatite traumática, além de cirurgia no dedo polegar direito.

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) está à frente das investigações e a Polícia Civil divulgou a identidade do autor dos disparos de arma de fogo, identificado como Wellington de Carvalho Bispo. Mais cedo, o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prendeu dois envolvidos no crime, Manuel Santos Farias Neto e Daniel dos Santos.