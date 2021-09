Energisa oferece opção da autoleitura por meio dos canais digitais de atendimento 

O consumo de energia elétrica é medido por meio da leitura do medidor de energia que fica localizado na parte externa do imóvel. Nos domicílios com medidores internos ou que possuem algum impedimento de acesso ao leiturista, a orientação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL é que sejam faturados com base em média dos consumos dos 12 meses anteriores à conta de energia atual. Para evitar o faturamento pela média, a Energisa orienta que os consumidores com impedimentos realizem a autoleitura.

O coordenador comercial da Energisa Sergipe, Danilo Prata, explica que a fatura pela média é emitida quando não é possível acessar o padrão de energia por vários motivos, como equipamento instalado no interior do terreno, portão do imóvel fechado, ausência de pessoas para liberar o acesso, imóveis desocupados, cães soltos, que podem colocar em risco a segurança do funcionário responsável pela leitura, entre outros.

“Nesses casos, o sistema emite automaticamente o faturamento pela média do consumo dos últimos 12 meses. Tal medida é regulamentada por uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e vale para unidades consumidoras das áreas urbanas e rurais”, explica Danilo Prata.

Como fazer a autoleitura?

Fazer a autoleitura é bem simples: até três dias antes da data da leitura (indicada na conta de energia), o cliente precisa informar à Energisa o número que aparece no visor do medidor/relógio de energia.

“Para que o procedimento seja efetivamente cadastrado na Energisa, é importante fazer a leitura no dia certo, observando o número exato que aparece no visor do padrão de energia para evitar erros na emissão da fatura”, ressalta o coordenador comercial.

A informação coletada no medidor pode ser enviada à distribuidora por meio do aplicativo Energisa On, totem de autoatendimento, site e o call center 0800 079 0196. Os serviços referentes à autoleitura também são feitos nas agências de atendimento presencial. Porém, em virtude da pandemia, a orientação é que, se possível, o cliente priorize os canais digitais da Energisa.

Canais digitais

Para realizar a autoleitura pelo Energisa On, é necessário acessar o aplicativo com os seus dados, escolher a opção “Serviços”, e depois o ícone “Informar leitura”. Já para quem optar pelos serviços no site www.energisa.com.br, basta se cadastrar na Agência Virtual, clicar em “Sua Fatura” e depois “Informar leitura”.

Por Adriana Freitas