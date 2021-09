Estado de Sergipe registra pela primeira vez dupla captação órgãos para transplante  no mesmo dia

O dia 21 de setembro ficou marcado por um inédito ato de amor em dose dupla no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Duas famílias autorizaram a doação de órgãos de um homem de 39 anos e uma mulher de 47 anos. Ambos foram vítimas de traumatismo craniano encefálico.

Os dois fígados foram para os estados de Pernambuco e Ceará. Três rins foram encaminhados para Pernambuco e um para o Rio Grande do Norte. As córneas serão transplantadas aqui em Sergipe.

O coordenador da Central Estadual de Transplantes, Benito Fernandez, destaca o empenho dos profissionais nas captações. “Essas doações só foram possíveis graças ao empenho de profissionais de vários setores: profissionais do Huse, que fizeram o diagnóstico da morte encefálica e acolheram a família, a Organização de Procura de Órgãos (OPO) que fez a entrevista para formalizar a autorização da doação com as famílias e viabilizou toda a logística e ao Dr. Leandro Cavalcanti que fez a captação dos órgãos”, destacou.

Benito enaltece a satisfação em poder ajudar a quem está na lista de espera. “A expectativa é que esses exemplos sejam seguidos por outras famílias. Precisamos ressignificar esse momento difícil, de dor, num momento de esperança e de consolo para outras pessoas que estão aguardando por um órgão”, disse.

Setembro Verde

Durante todo esse mês de setembro a Central de Transplantes de Sergipe está promovendo uma vasta programação para conscientizar e sensibilizar a população sobre a doação de órgãos. No próximo sábado, dia 25, às 7h da manhã, haverá um passeio ciclístico com concentração na região dos lagos da Orla.

Dia 28, na UNIT, acontece um curso para Determinação de Morte Encefálica e no dia 30, a programação será encerrada com uma roda de conversa sobre transplante hepático no Hospital Universitário.

