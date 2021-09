Goretti detalha visita a CG que sediará Conferência da Unale

A deputada estadual Goretti Reis (PT) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (21), para detalhar a viagem que fez a Campo Grande (MS), município que sediará, de 24 a 26 de novembro deste ano a Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

“Confesso que fiquei muito surpresa com o município, muito bem organizado, com uma estrutura excelente e com uma cobertura de vacinação muito positiva. Em breve receberemos a visita da presidente da Assembleia Legislativa de lá que percorrerá o Brasil convidando os deputados para a Conferência do Mato Grosso do Sul”, comentou Goretti Reis.

Casa da Mulher Brasileira

A deputada também falou da visita que fez à primeira Casa da Mulher Brasileira do País, inaugurada em 2015, que funciona 24 horas por dia com mais de 200 servidores envolvidos. “Lá eles têm uma delegacia com apoio psicossocial, com interlocução com todas as redes de assistência, inclusive a Patrulha Maria da Penha, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça. Todos trabalham de forma integrada”.

“Fiquei encantada com tudo o que vi e a gene espera que a nossa Casa da Mulher Brasileira também entre em funcionamento. Até os ministros do STF já foram lá conhecer, mais de 18 mil atendimentos apenas no último mês de agosto. E lá ela não é mantida apenas com recursos federais e estaduais, mas o município também dá sua contribuição”, completou Goretti Reis.

Sobre Gilmar Carvalho

Por fim, a deputada se posicionou de forma crítica contra o colega Gilmar Carvalho (PSC), que em seu blog de notícias teria feito uma citação relacionada ao ex-deputado Jerônimo Reis, irmão de Goretti. “Nossa família é muito unida e quando um é atingido, todos são! Meu irmão se sentiu agredido com a reportagem de Gilmar, quando ele tenta denegrir a imagem, como se meu irmão recebesse algo (aposentadoria) que não era de direito”.

“Acho que a política a gente não deve fazer dessa forma, colocando como se meu irmão recebesse um benefício de forma equivocada. A política tem que ser exercida de forma séria e honesta. O deputado Gilmar Carvalho faz muito discurso aqui para jogar pra torcida! Mas, na prática, ele não faz! Ele apresentou uma proposta para reduzir o recesso da Casa, mas no período, mesmo remotamente, ele não participou das sessões. Não adianta ficar com demagogia aqui!”, criticou Goretti Reis.

Foto: Jadílson Simões

Por Habacuque Villacorte