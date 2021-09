Internação de idosos por covid reforça importância do reforço

Assim como tem feito desde o início da pandemia, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, segue monitorando semanalmente os dados epidemiológicos da covid-19 na capital, desde o número de novos casos, óbitos e internamentos. E mesmo diante do cenário favorável, de 20 dias consecutivos sem óbitos e de queda no número de novos casos, comparando as duas últimas semanas, houve um leve aumento no número de novas internações por covid.

Os estudos semanais registram que entre a semana 35 e 36 houve uma estabilidade, com cinco novos internamentos em cada período. Diferente desse quadro, na semana 37 [que compreende a semana atual], até o momento, já são 18 novos internamentos, sendo que o maior número de pessoas internadas é de idosos a partir dos 60 anos, representando 51,85% dos novos internados.

No mesmo comparativo entre as duas últimas semanas, o levantamento também aponta alta do número de Síndrome Respiratória Aguda Grave por covid-19. Na semana passada, foram 52 pessoas internadas, sendo 11 delas com SRAG por covid-19; já esta semana, dos 38 internados, 16 foram hospitalizados por esse motivo.

“Tivemos aumento no número de internações novas, e nesse grupo, a maior proporção é de pessoas acima de 60 anos. E já visualizando esse movimento no Brasil, o próprio Governo Federal entendeu a importância de fazer uma dose de reforço nesse público porque o sistema imunológico deles é mais frágil, e eles perdem a imunidade mais rápido. Por conta disso, o Município tem focado na dose de reforço desse público”, afirma a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

A gestora ressalta ainda a importância de manter os cuidados preventivos, mesmo que a pessoa já esteja vacinada. “Ainda não temos passe livre para deixar de usar a máscara, nem para aglomerar. Temos que manter as medidas sanitárias, respeitar o distanciamento, a higienização das mãos e continuar usando a máscara. O vírus está circulando, ele apenas está encontrando dificuldade por conta das pessoas já vacinadas. Mas precisamos continuar mantendo as medidas de contenção, para evitar o aumento dos índices”, alertou.

Pontos de terceira dose

Desde o dia 11 de setembro, a Prefeitura iniciou a aplicação da dose de reforço nos idosos 60+, incluindo os institucionalizados e acamados. Até o momento, 1.283 idosos já foram vacinados, e nessa nova etapa são esperadas outras 5.566 pessoas para a terceira dose.

Qualquer idoso vacinado com a segunda dose até o dia 10 de abril, independente do tipo de vacina que recebeu anteriormente, pode buscar um dos pontos de vacinação que ofertam a terceira dose.

Funcionando das 8h às 16h, estão disponíveis os seguintes pontos para a dose de reforço: Unit (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Uninassau (Avenida Augusto Franco), UBS Santa Terezinha (Robalo), Igreja Universal (próximo ao terminal do DIA), Riomar Shopping (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Industrial), além do drive montado no Parque da Sementeira, funcionando até as 17h.

Idosos acamados recebem a vacina em casa; caso o idoso não seja cadastrado, um familiar deve realizar o cadastro na Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Foto: Marcelle Cristinne