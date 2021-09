Mais de 70% da população da Barra tomou a 1º dose da vacina contra a covid-19

A vacinação contra a Covid19 prossegue a todo o vapor no município de Barra dos Coqueiros. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde – SES -, até o dia 21 de setembro, o município já vacinou com a primeira dose 71% da população e com a segunda dose ou dose única 33% dos barracoqueirenses.

E a Prefeitura de Barra, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta quarta-feira, 22, começou a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. E vacina também os de 16 anos sem comorbidade. O grupo foi ampliado, mas a vacinação não parou para as pessoas acima dessa faixa etária. Basta que a população se dirija até o Posto de Saúde, localizado na Rua da Lavanderia, n° 95.

Os menores de idade devem comparecer ao posto de saúde com um dos pais ou responsável pelo adolescente, que deve apresentar documentação no local de vacinação; relatório médico com CID datado dos últimos seis meses (para quem tem comorbidades), além da carteira de identidade, cartão de vacina, comprovante de residência e cartão do SUS.

A Barra antecipa a 2ª dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose, entre 24 de abril a 10 de julho, e a Astrazeneca para quem tomou até o dia 2 de julho. É importante completar o esquema vacinal com as duas doses para aumentar a eficácia da vacina e se proteger da variante “Delta”.

E lembre: mesmo depois de tomar as duas doses ou dose única mantenha os cuidados, use máscara, higienize as mãos e mantenha o distanciamento social. Todas essas são medidas para combater a covid19.

Fonte e foto assessoria