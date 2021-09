No sábado (02.10), acontecerá a primeira edição da festa “Forró no Parque”, com Mimi do Acordeon e participação de Douglas Gavião ” O Rei do Piseiro”, das 12 às 17h, no Bar e Restaurante Recanto do Chorinho.

O estabelecimento é localizado no Parque da Cidade Bairro Industrial(depois do primeiro Posto Policial), a entrada é gratuita e uso de máscara é obrigatório. Mais informações (79) 99933-1361.

Fonte e foto assessoria