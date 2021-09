PMA investe mais de R$ 46 mi em obras de infraestrutura

Quem passa pelas ruas asfaltadas ou calçadas com paralelepípedos nos loteamentos Rosa do Sol ou Joel Nascimento nem imagina que meses atrás a realidade era completamente outra, com lama, poeira e esgoto em frente às casas. A mudança foi possível graças às obras de infraestrutura realizada pela Prefeitura de Aracaju, que somente na zona Norte investiu mais de R$ 46,6 milhões nos últimos anos.

O secretário municipal a Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, pontua que na zona Norte foram finalizadas as obras estruturantes no Coqueiral, Jardim Bahia I e II, Jardim Petrópolis, loteamento São Carlos e rua Alagoinha. Além dos trabalhos que foram finalizados, estão em andamento as obras do Japãozinho, Moema Mary I, II e III, Tia Caçula, Jardim Indara, Rosa do Sol, Joel Nascimento e Izabel Martins.

Ferrari destaca que esses investimentos em obras estruturantes fazem parte do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju, que tem como objetivo preparar a cidade para o futuro. “A meta é melhorar significativamente as condições dos bairros e localidades que apresentam condições precárias, realizando obras nas localidades que mais necessitam, reduzindo, ao máximo, as áreas carentes de infraestrutura”, detalha.

Trabalho constante

Mesmo com os desafios impostos pela pandemia, a Prefeitura conseguiu dar continuidade às obras. “A condição para continuar trabalhando foi a redução do efetivo de trabalhadores, com isso houve uma diminuição do ritmo, mas nós não paramos, continuamos trabalhando, dentro das limitações impostas e seguindo os protocolos de biossegurança”, relata Ferrari.

Cerca de 40 obras de infraestrutura estão sendo realizadas em todas as regiões da capital. Além das obras dos corredores urbanos, de reforma dos terminais e de revitalização e construção de escolas.

“A continuidade dos trabalhos possibilitou o andamento das obras, muitas delas já estão prontas ou em fase de finalização. Nós temos um cronograma, que vai até o final do ano, com praticamente uma obra por semana sendo entregue para a população”, informa o presidente da Emurb.

Foto André Moreira