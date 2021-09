Polícia Civil prende homem condenado por roubo no ano de 2005 em Laranjeiras

Policiais da Delegacia de Rosário do Catete, na tarde de hoje (22), cumpriram um mandado de prisão definitiva contra um homem identificado como José Edson dos Santos, também conhecido como “Som”. Ele foi localizado e preso no município de Laranjeiras. O investigado havia sido condenado pelo crime de roubado majorado com uso de arma de fogo, estando foragido desde o ano de 2005.

De acordo com informações policiais, José Edson e outras duas pessoas roubaram uma vítima dentro de um carro com o uso de arma de fogo. O trio teria efetuado disparos contra o veículo, alvejando os vidros traseiro e dianteiro, para-brisa e outras partes do automóvel. Logo após, a vítima teria dado ré e abandonado o veículo, se refugiando numa vegetação próxima ao local.

José Edson e seus acompanhantes então subtraíram o celular da vítima e efetuaram mais disparos, dessa vez em direção à localidade que a vítima teria ido. Devido à natureza do crime, o aumento de pena pelo envolvimento de outras pessoas foi levado em conta.

O investigado conhecido como “Som” foi preso em Pastora, povoado laranjeirense, e está à disposição da Justiça.

Informações e foto SSP