Polícia prende mulher com aproximadamente 5,5kg de cocaína em Aracaju

Policiais civis do Departamento de Investigação a Narcóticos (DENARC) efetuaram, no final da tarde dessa terça-feira (21), Adriele Roberta Borges Azevedo, 21 anos, por tráfico de drogas no bairro Novo Paraíso, Zona Oeste de Aracaju.

De acordo com o delegado Hugo Leonardo, a ação ocorreu após a equipe receber denúncias, via 181, de que a suspeita armazenava drogas em sua residência. Após investigações, os agentes diligenciaram até a casa da suspeita, localizando aproximadamente 5,5kg de cocaína. A droga foi apreendida e testada positivamente no DENARC.

Diante do fato, Adriele encaminhada para a delegacia, onde aguarda determinação da Justiça em audiência de custódia que será realizada na tarde de hoje (22). O crime de tráfico de drogas prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão.

Fonte e foto SSP