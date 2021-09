Prefeitura Itabaianinha distribuí 2 mil cestas em grande projeto social

Diante do atual cenário de vulnerabilidade social, agravado devido à pandemia da Covid-19 e às necessidades de restrições impostas por decretos sanitários, a população se viu tem vivido momentos difíceis, principalmente no que diz respeito à escassez de alimentos.

Pensando nisso, a gestão do município de Itabaianinha, através da Secretaria de Assistência Social, criou o Projeto Mãos Unidas Contra a Fome, que visa minimizar esses efeitos trazidos pela pandemia e colocar comida na mesa das famílias mais vulneráveis da cidade.

Para o êxito do projeto, a gestão contou com o apoio de emendas parlamentares do deputado federal Valdevan noventa e também da senadora Maria do Carmo, onde possibilitou a aquisição de 2 mil cestas básicas que serão distribuídas no município.

“Um projeto bastante essencial, num momento atípico que todos nós estamos passando. Serão distribuídos kits de alimentação para aquelas famílias de extrema vulnerabilidade, onde fizemos uma ultrafiltragem para identificarmos as famílias com maior nível de pobreza. Quero externar a minha gratidão ao prefeito Danilo Carvalho, que buscou esses recursos e mostrou sensibilidade com a situação das nossas famílias”, destacou Ana Luiza, secretária de Assistência Social e primeira-dama de Itabaianinha.

A distribuição das cestas acontece na Praça Olímpio Campos, no Centro do município de Itabaianinha.

