Salgado beneficia 600 famílias com Programa Aquisição de Alimentos

Nesse momento de pandemia, as incertezas e as dificuldades fazem parte do cotidiano das pessoas. Garantir o alimento necessário é um desafio para milhões de brasileiros. Mas a Prefeitura de Salgado conseguiu uma grande conquista para a sua população, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Nesta terça-feira, 21 de setembro, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social beneficiou ao todo 600 famílias ao cumprir mais uma etapa de entrega.

Os moradores dos povoados Cabral, Chã do Cabral, rua São José, Moendas, Pati e Tabúa foram os beneficiados de hoje. Das mãos da equipe socioassistencial o kit alimentar composto por frutas, verduras, legumes e raízes tiravam a preocupação de quem não sabe se amanhã terá algo para se alimentar. Ou seja, que vive sob o jugo da insegurança alimentar e nutricional que assola o país e invadiu lares de muitas famílias brasileiras e também dos salgadenses.

O Programa de Aquisição de Alimentos também beneficia os produtores rurais do município, pois os componentes são oriundos da Agricultura Familiar de Salgado. Logo, os agricultores garantem a comercialização dos seus produtos e mantém a circulação dos alimentos no limite do município, livrando muitas pessoas da falta de uma alimentação adequada e digna. Uma conquista que não veio sozinha, mas também graças à parceria do Ministério da Cidadania e da Secretaria Estadual de Inclusão e Assistência Social.

Ascom – Prefeitura Municipal de Salgado