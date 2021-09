Serhma realiza instalação de equipamento para monitoramento do Jacarecica I

Reservatório foi incluído no monitoramento este ano e em breve será a vez do Jacarecica II

O reservatório do Jacarecica I, localizado no município de Itabaiana, Território Agreste de Sergipe, recebeu a instalação de mais um lance de régua para monitoramento da água. O Jacarecica I foi incluído em agosto deste ano na lista de reservatórios que recebem monitoramento constante do nível e do volume d’água dos reservatórios do Estado de Sergipe.

Esse trabalho faz parte das atividades regulares realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), por meio da Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA). O monitoramento se dá a partir da leitura diária do nível d’água nas réguas (chamadas de estações limnimétricas) instaladas nos reservatórios, realizadas por observadores locais. Este monitoramento é de extrema importância para a gestão de recursos hídricos, pois permite a tomada de decisões relacionadas aos aspectos da segurança das barragens e da segurança hídrica.

Segundo o superintendente especial de Recursos Hídricos, Ailton Rocha, as informações são publicadas semanalmente no Boletim de Monitoramento do Volume dos Reservatórios, no Portal de Recursos Hídricos da Sedurbs e serve para deixar a população informada quanto ao estágio dos reservatórios. “Os observadores inserem os valores lidos no sistema Gerenciamento de Dados Hidrológicos (GDH), da ANA, através de aparelhos celulares, os quais estão sob suas responsabilidades especificamente para tais fins. Posteriormente, os órgãos do Governo Estadual responsáveis pelo monitoramento fazem as leituras de níveis d’água inseridas no GDH e os dados são transformadas em volume, através das chamada curvas “cota x área x volume” do reservatórios” explica.

O trabalho é realizado pela Sedurbs em parceria com a ANA, sendo a Agência Nacional responsável pela aquisição dos aparelhos celulares, instalação das primeiras estações limnimétricas, como também pelo pagamento da remuneração mensal dos observadores. A Sedurbs, através da Serhma, é responsável pela manutenção das estações, como também pela instalação de novas réguas.