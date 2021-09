SE: temperaturas acima da média para o período serão as principais características da Primavera

A Primavera chega em Sergipe com os termômetros registrando aumento na temperatura. O clima da nova estação deve trazer menos chuvas e mais calor para todas as regiões do estado. Mais conhecida como a Estação das Flores, a Primavera vem a ser o período de transição do clima seco e frio do inverno para o quente e úmido do verão, e possui como características principais, a volta das chuvas e o calor que aumenta gradativamente, uma espécie de preparação na natureza para o verão, cujo início é pouco antes do Natal.

Praticante de caminhadas e corridas diárias, a administradora Joana Lima diz que as temperaturas já se mostram elevadas. “Gosto muito da primavera, para mim é a melhor estação para praticar atividades ao ar livre, mas desde os últimos dias sinto que o calor tem aumentado. Caminho e corro no mesmo horário, e estou mais suada e cansada que o normal. A partir de agora farei meus exercícios uma hora mais tarde”, declara.

Tendo o início do equinócio no Hemisfério Sul, a partir das 16h21 desta quarta-feira, a Primavera este ano poderá ter algumas mudanças de padrão, uma vez que o trimestre entre os últimos dias do mês de setembro até o final de novembro será marcado pela escassez de chuva e temperaturas abaixo da média para o período.

De acordo com os estudos meteorológicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nos estados do Nordeste, parte de Mato Grosso do Sul e São Paulo, sul de Minas Gerais e Oeste do Paraná e de Santa Catarina, as chuvas ocorrerão bem abaixo da média histórica, diferente dos dois últimos anos em que elas ocorreram com frequência considerável.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante a primavera deste ano, os efeitos do fenômeno climático La Niña serão sentidos em grande parte do país, podendo afetar a regularidade das chuvas. Outro fator provocado pelo fenômeno será o aumento das temperaturas, que na parte central e no Nordeste do Brasil serão as mais altas do que a média histórica registrada durante a estação.

Efeitos já sendo sentidos

Estação mais florida, romântica, colorida e convidativa às atividades de lazer em parques e praias nos períodos diurnos, uma vez que na primavera os dias e as noites possuem basicamente a mesma duração, a variação dos termômetros já vem sido percebido pelos sergipanos.

Adepta das caminhadas vespertinas, a dona de casa, Juçara Carlota Lima também vem notando o aumento da temperatura. “Geralmente caminho a partir das quatro horas da tarde e nos últimos dias estão mais quentes, abafados, creio que já é o efeito da primavera, mas continuarei com as minhas atividades”, afirma.

Foto Sedurb