Adolescente de 14 anos e homem de 35, são executados a tiros no Santa Maria, em Aracaju

Uma adolescente de apenas 14 anos e um homem de 35 anos, identificados como Ana Beatriz Gonçalves Santos e Paulo do Nascimento Santos foram executados a tiros na noite desta quarta-feira (22) no bairro Santa Maria, em Aracaju.

As informações são de que a adolescente e o homem estavam dentro do carro, um Fiat Uno, juntamente com dois homens que estariam no banco traseiro do veículo e em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

Os corpos foram recolhidos pelo IML e o caso será investigado pela polícia.

Qualquer informação pode ser passada através dos telefones 181 ou 190.

Foto redes sociais