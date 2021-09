Autor dos disparos contra delegado se entrega à polícia na BA

Acusado de participar da tentativa de homicídio contra o delegado Marcelo Herco na última terça-feira, Wellington de Carvalho Bispo se entregou na manhã desta quinta-feira (23) à polícia na Secretária de Estado da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), em Salvador.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE). Wellington é apontado como o homem que atirou no delegado.

Segundo informações dos advogados de defesa de Wellington e dos outros dois comparsas que já foram presos, ele entrou em contato ainda na noite de terça-feira (21), no dia do crime, informando que estava no mato, ferido e que queria se entregar.

Wellington se entregou com um curativo no braço, onde havia sido atingido durante a fuga.