Belivaldo, o tiro saiu pela culatra, escreve coronel Rocha

Por coronel Rocha

Hoje, dia 23 de setembro, foi realizada a reinauguração ou a mudança de finalidade da outrora Maternidade Hildete Falcão. Agora a referida maternidade passa a se chamar Hospital da Criança, sendo todo o atendimento pediátrico do HUSE transferido para o novo hospital.

O movimento Polícia Unida estava presente desde às 7h00 aguardando o Governador Belivaldo Chagas. Um pouco antes das 9 horas ele chegou.

Até aí nenhuma surpresa.

Nem a presença de considerável número de PMs, PCs e BMs, que em seus horários de folga, se manifestavam livremente, conforme permite nossa Constituição, e cobravam o pagamento da periculosidade dos profissionais da segurança pública .

A surpresa ficou por conta da presença dos comandantes Gerais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, do Delegado Geral da PC com seus coordenadores da capital, interior e demais chefes, além do secretário adjunto da Segurança Pública.

Mas a surpresa ainda maior foi verificar que a presença das citadas autoridades não era para prestigiar o ato de governo, comum em qualquer inauguração.

Se a presença foi para intimidar os manifestantes, não conseguiu, ganhamos mais força e união.

Bom, se existia alguma dúvida por parte dos gestores da SSP e do governo do estado, que o movimento Polícia Unida era pacífico e disciplinado, essa dúvida fora dissipada hoje pela manhã.

Pois nenhum manifestante presente ousou transpor o “cordão de isolamento” feito por tão nobres autoridades.

Reitero o respeito às autoridades constituídas legalmente do nosso estado, mesmo que a maior autoridade (governador) tenha sido cassada pelo TRE por abuso do poder político e econômico, aguardando, subjudice, decisão final do TSE.

Se o governador (subjudice) pensava que determinar a presença das principais autoridades da segurança pública no evento iria intimidar os presentes , o tiro saiu pela culatra.

E por falar em culatra, parece que não foi só o tiro que saiu pela culatra.

Henrique Alves da Rocha

Coronel PM

Reserva Remunerada