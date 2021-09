Centros Educacionais de Itabaiana retomam atividades presenciais

Desde a última segunda-feira (20) as creches do município de Itabaiana retomaram as aulas presenciais, o que não acontecia desde o início da pandemia. Mesmo de forma parcial e com 50% da capacidade das instituições de ensino ocupadas, alunos e professores voltaram às suas rotinas. Para que isso acontecesse, houve um treinamento prévio tanto aos educadores quanto para os cuidadores no sentido de como lidar com este novo momento pedagógico.

Segundo a diretora do Centro Educacional Vovó Nininha, Edneusa Santos de Jesus, a expectativa para este retorno era enorme. Estávamos todos ansiosos, tanto os pais quanto os profissionais de educação, já que ficamos um ano e seis meses afastados de sala de aula. Não foi fácil, principalmente para as mães que têm filhos nas creches”, relatou.

Edneusa ressaltou que todo o corpo pedagógico ficou feliz ao saber que iriam voltar à sala de aula porque essa medida iria proporcionar mais qualidade de vida às mães e também às crianças. “Foi uma satisfação imensa receber as crianças. Não está de forma total, mesmo assim, as mães estão saindo para trabalhar despreocupadas porque estamos proporcionando educação. Elas vêm trazer os filhos e confiam no trabalho das creches”, disse.

Ainda segundo a diretora, as creches estão seguindo todos os protocolos determinados pela vigilância sanitária no combate ao Covid-19. “Os professores e os cuidadores estão bem preparados. Tivemos conversas sobre essas questões. Estão usando jaleco, máscara, tocas, álcool, está havendo o distanciamento na sala de aula e no refeitório”, disse, salientando que os profissionais de educação tiveram um treinamento prévio por meio de videoconferência e reuniões presenciais.

A rede municipal de ensino perfaz um total de 09 Centros Educacionais, sendo 07 na zona urbana e 02 na zona rural, totalizando 778 crianças atendidas em tempo integral.

