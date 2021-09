CML recebe palestra sobre licenciamento do Hospital do Amor

Em sua 47ª Sessão Legislativa, a Câmara Municipal de Lagarto recebeu representantes da empresa responsável pelo licenciamento do Hospital do Amor. Na ocasião, os profissionais fizeram uma palestra a respeito de todo o levantamento arqueológico, construção de projetos e relatórios necessários para obtenção da licença do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan.

Para essa fase, o Iphan exige que seja feita uma apresentação pública para exposição das informações arqueológicas obtidas. Por isso, estiveram presentes os responsáveis pelo licenciamento do Hospital do Amor, entre eles o presidente da Raiz Consultoria Engenharia, Genival Nunes, que destacou o orgulho de fazer parte desse objetivo.

“Estar licenciando um projeto como esse, de tamanha envergadura, e de um sentido humano enorme. Estamos licenciando uma grande obra, que vai servir o povo, não só de Lagarto, mas do Nordeste e quiçá do Brasil”, disse ele, que continuou sua fala explicando o significado da arqueologia e os processos de análise requeridos pelo Iphan.

O vereador Matheus Corrêa (Cidadania), que esteve como presidente em exercício na Sessão Legislativa, destacou a relevância dessa obra para o município. “Todos aqui sabem a grande importância do Hospital do Amor para o desenvolvimento de Lagarto, e a gente agradece a presença de todos aqui nesse momento”, salientou.

Quem também comentou a magnitude do Hospital do Amor para o município foi o vereador Alex Dentinho (MDB). “Lagarto é a cidade que mais cresce em Sergipe. E a gente sabe que pode dividir o nosso potencial em antes e depois do Hospital do Amor. Lagarto vai ser outro município. Nós lagartenses ficamos muito orgulhosos dessa obra”, afirmou.

Fonte: Ascom CML