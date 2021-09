Delegado Marcelo Hercos está internado na UTI em estado grave e instabilidade do quadro  

Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira (23) a Polícia Civil informa que o delegado Marcelo Hercos, atingido com disparos de arma de fogo na última terça-feira (21), permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). As forças de segurança pública estão mobilizadas para chegar à localização do autor dos disparos, identificado como Wellington de Carvalho Bispo.

De acordo com o boletim do Huse, o delegado está sedado, intubado e em ventilação mecânica, necessitando de drogas vasoativas em doses elevadas, além de medidas de fluidoterapia e antibioticoterapia. Ainda conforme o Huse, apesar da discreta melhora laboratorial, a instabilidade do quadro clínico impede previsão de transferência inter-hospitalar ou alta.

SSP