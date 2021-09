Dia do Sorvete é celebrado com ofertas nas lojas físicas e online

Dia 23 de setembro tem um sabor especial. É nesta data em que o Brasil celebra o Dia do Sorvete. Um dia após a abertura oficial da chegada da primavera no Hemisfério Sul, a sobremesa gelada e deliciosa ganha atenção de todos que amam saboreá-la. E para celebrar a data em grande estilo, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins apresentam uma irresistível seleção de sorvetes, gelatos, picolés e outras delícias geladas.

As opções vão desde os picolés cremosos da Cacau Show até as tradicionais casquinhas, sundaes e milkshakes do Bob´s, McDonald´s e Burger king. Nesta quinta-feira, 23 de setembro, a Gelateria Moderna está oferecendo 50% de descontos nos produtos nas lojas físicas do RioMar e Jardins. Já na loja Mundo Verde do Shopping Jardins, os picolés naturais da Terral estão com 10% de desconto e, na loja física do Bob´s do Jardins, os sundaes estão por R$5,50 cada.

Para quem preferir celebrar essa paixão nacional no conforto de casa, as plataformas RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online dispõem de um selecionado mix de sobremesas geladas e algumas ofertas especiais.

Acessando o www.riomararacaju.com.br ou o aplicativo RioMar Aracaju Online (Android ou iOS), o cliente compra um milkshake de 500ml no Bob’s por R$ 18,90 e ganha outro igual. A promoção também é válida para o milkshake Bob´s de 300ml (compre um por R$ 13,90 e leve dois) e o Sundae dobrado sai por R$ 11,80. No Rei do Mate o açaí na tigela, açaí do seu jeito ou açaí no copo está por R$ 20,90 cada.

No www.shoppingjardinsonline.com.br ou no aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS), o consumidor encontra Mate Shake Nutella do Rei do Mate por R$14,90, creme de chocolate com flocos maltados da Moderna por R$9 e dois milkshakes de 300ml no Bob´s por R$13,90.

As plataformas online atendem a todos os bairros de Aracaju e a entrega é super-rápida. As refeições chegam em até uma hora. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de 100 reais.

Foto: Divulgação

Da assessoria