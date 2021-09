Duas mulheres são presas com crack, maconha e cocaína no Sertão Sergipano

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), em conjunto com militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (CIOPAC), prenderam, na tarde dessa quarta-feira (22), duas mulheres por tráfico de drogas no município de Poço Redondo, região do Alto Sertão sergipano.

Segundo relato policial, as equipes receberam informações sobre um local de ponto de vendas de drogas no bairro Lídia. Após diligências, os militares visualizaram uma residência de porta aberta, exalando um forte cheiro de maconha. Lá, duas mulheres foram flagradas com 72 pedras de crack, quatro papelotes de maconha e quatro papelotes de cocaína.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Poço Redondo para adoção de medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE