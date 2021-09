Em ação do TCE/SE, corregedorias de dez tribunais de contas debatem inovações tecnológicas

Corregedores-gerais de dez tribunais de contas do país estiveram em reunião virtual nesta quarta-feira, 22, a fim de debater inovações tecnológicas e outros aspectos relacionados à atuação do órgão responsável por induzir as cortes de contas a boas práticas e bons resultados. A ação foi uma iniciativa da Corregedoria-Geral do TCE de Sergipe (TCE/SE), conduzida pelo conselheiro Carlos Pinna.

Ao fazer a abertura da reunião, o presidente do TCE/SE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, disse apoiar de forma irrestrita encontros que “se propõem a discutir caminhos viáveis ao alcance da efetividade do Controle Externo exercido pelos Tribunais de Contas”. Ele afirmou ainda que o TCE sergipano tem acompanhado as mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que afetam diretamente o funcionamento das Cortes de Contas brasileiras, sobretudo quanto à necessidade de maior celeridade na instrução e julgamento de processos.

Os trabalhos foram marcados pela apresentação da equipe técnica da Corregedoria do TCE do Amazonas, cujo corregedor é o conselheiro Júlio Pinheiro. Com o tema “Novas Tecnologias Aplicadas às Corregedorias Gerais”, eles expuseram sobre a implementação da Correição Digital, uma necessidade decorrente da pandemia da Covid-19 que elevou a qualidade dos serviços prestados no órgão.

“Foi um sistema implantado e construído no TCE/AM; para fazer correição à distância precisamos desenvolver esses mecanismos. Estamos conseguindo realizar fazendo amostras dos processos de forma a fazer com que tenhamos um diagnóstico preciso”, pontuou Pinheiro. O programa de correição do TCE amazonense busca avaliar a eficiência dos procedimentos adotados com foco nos prazos processuais, estoque, atividades, legislações e diretrizes.

“O que vimos hoje foi uma conversa produtiva em favor dos tribunais e do controle externo brasileiro”, avalia Pinna, acrescentando que o encontro deverá ter um primeiro efeito técnico de imediato. O corregedor do TCE/SE ainda dedicou o momento aos contadores, “profissão essencial no dia a dia dos Tribunais” e cujo dia em sua homenagem também é celebrado em 22 de setembro. A conselheira Susana Azevedo também esteve presente virtualmente, assim como os conselheiros e corregedores-gerais, Inaldo Paixão (TCE/BA), Fernando Vita (TCM/BA), Teresa Duere (TCE/PE), Severiano Aguiar (TCE/TO), Patrícia Saboia (TCE/CE), Maria Cleide (TCE/AL), Valmir Ribeiro (TCE/AC) e Kennedy Barros (TCE/PI).

Foto: Cleverton Ribeiro

Por DICOM/TCE