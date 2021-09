Em nota, SSP diz que delegado Marcelo Hercos tem melhora clínica significativa

Divulgado boletim na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil informa que o delegado Marcelo Hercos, atingido com disparos de arma de fogo na última terça-feira (21), conforme boletim médico do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), passou por laparotomia exploradora e toracostomia com drenagem pleural à esquerda.

O delegado permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Huse. Marcelo Hercos está sedado, intubado e em ventilação mecânica, porém com melhora clínica significativa.

Ainda conforme o boletim médico, nas últimas horas, a avaliação laboratorial e de exames de imagem se mostraram normais. Apesar da melhora, não há previsão de alta da UTI.