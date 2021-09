Energisa realiza troca de lâmpadas e atualização do cadastro

Nova Lei simplifica a inscrição da tarifa social

A lâmpada de LED proporciona uma economia de aproximadamente 40% em relação à lâmpada fluorescente, além de ter uma maior durabilidade. Com o objetivo de estimular o consumo consciente, a Energisa Sergipe realizou a troca de lâmpadas florescentes por LED nos bairros Parque dos Faróis, Conjunto Jardim, Guajará, Taiçoca, Marcos Freire, Piabeta e povoados do município de Nossa Senhora do Socorro e no município de Laranjeiras. Foram substituídas 22.585 lâmpadas.

O Programa Nossa Energia é realizado pela Energisa por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). De julho a setembro deste ano, aproximadamente 5.647 famílias cadastradas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) foram beneficiadas com a troca de lâmpadas gratuitamente. Cada residência pode trocar até quatro lâmpadas.

“Esta ação tem por objetivo contribuir com o combate ao desperdício de energia elétrica por meio da substituição de lâmpadas e ajudar as famílias a adotarem o hábito de consumo consciente e eficiente de energia elétrica”, explica o coordenador de Eficiência Energética da Energisa Sergipe, Pedro Lins.

Tarifa social

Além da troca de lâmpadas, a Energisa também realiza a atualização do cadastro dos consumidores beneficiados com a tarifa social. “O programa Nossa Energisa faz a atualização do cadastro dos clientes da tarifa social, principalmente dos clientes que não estão com o cadastro atualizado na base da Energisa. O Nosso Energia vai de porta em porta distribuindo lâmpadas e realizando a atualização deste cadastro”, explica Pedro.

Ainda segundo Pedro Lins, os clientes da Energisa que possuem os critérios para serem beneficiados com a tarifa social já são cadastrados automaticamente pelo sistema informatizado da Energisa. Segundo Pedro, a Lei 14.203/21, que simplifica a inscrição no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, vem contribuir com o trabalho que já vem sendo realizado pela Energisa.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas