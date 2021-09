Escola de Artes Valdice Teles abre 767 vagas para oficinas

A Escola de Artes Valdice Teles, unidade da Prefeitura de Aracaju gerida pela Fundação Cultural de Aracaju (Funcaju), em processo de retomada do funcionamento, abriu inscrições para seleção e preenchimento de 767 vagas destinadas às oficinas online e presencial de dança, teatro e música, para o trimestre que corresponde aos meses de outubro, novembro e dezembro.

O período de rematrícula e novas inscrições para ingresso nos cursos e oficinas já está em vigor e se estende até o próximo domingo, dia 26 setembro. Para se inscrever, os interessados deverão preencher o formulário disponibilizado nas redes sociais da Funcaju.

As oficinas atendem a todos os públicos (crianças, jovens e adultos) e serão realizadas no formato híbrido (presencial e online). A inscrição é gratuita e a conclusão da oficina dá direito a certificado de participação.

Serão ofertados cursos de dança contemporânea, afro, forró, dança do ventre, balé clássico, jazz e movimentos. Para teatro, serão realizados cursos de produção teatral, canto e técnicas teatrais. E na música, as oficinas serão de teclado, violão, flauta, canto, ukulele, percussão, gaita, bateria, violoncelo e acordeon, além de uma oficina recreativa para o pessoal da melhor idade.

Para o presidente da Funcaju, Luciano Correia, a confirmação de mais um trimestre de oficinas e cursos intensifica a retomada das atividades da Escola de Artes.

“Pensamos em institucionalizar o perfil da escola, ampliando e expandindo a sua formação, contemplando várias vertentes artísticas culturais. Iremos complementar a formação com novas disciplinas e conteúdos, de modo a preparar os alunos da escola para enfrentar desafios, seja no âmbito artístico-pessoal ou profissional”, pontua.

Calendário

Após o período de inscrições, entre 29 e 30 de setembro os professores de cada oficina farão a seleção dos inscritos de acordo com os critérios previstos no Chamamento Público. A divulgação dos selecionados será feita no dia 8 de outubro, com início das aulas em 11 de outubro e término em 24 de dezembro.



Formulário para Rematrícula

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGElc1GSnlSx-fDvUc95ZBb_lxA53v8uq4tNy3HJg9bIEidA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Formulário de Matrícula

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGj6S2SWXJnIO0C3Z4KY8_VTcQsJGGTp1fZT5bbeCpHlCb2Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0