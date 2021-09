Feira no Shopping Prêmio tem livros a partir de R$5,00

Quem gosta de ler e aprecia as viagens por meio das histórias contadas nos livros têm uma atração especial no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro. A feira “Livros da Hora” conta com mais de 4 mil títulos dos mais variados gêneros para todas as idades que vão de clássicos da literatura brasileira e internacional a livros infantis interativos.

São mais de 300 títulos que trazem quebra-cabeças, desenhos para colorir, efeitos sonoros e muitas outras novidades. O objetivo da iniciativa é tornar a leitura acessível ao maior número possível de pessoas e ajudar a desenvolver nas crianças o prazer pela leitura.

A feira está localizada na entrada “D” e os títulos são vendidos a partir de R$5,00. A atração ficará no shopping até o final do mês de outubro e o acesso é gratuito.

Por Juliane Balbino