Governo inicia entrega de mais de 3 mil t de kits de merenda

Alunos e pais comemoram a complementação alimentar

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), iniciou nesta quinta-feira, 23, a distribuição de kits de merenda escolar para os alunos da rede estadual de ensino. Os gêneros alimentícios serão distribuídos para todas as unidades de ensino da rede, por meio de um cronograma escalonado. Nesta quinta-feira, 23, e na próxima sexta-feira, 24, a entrega ocorrerá nas escolas jurisdicionadas à Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) e à Diretoria Regional de Educação 4.

Ao todo, o Governo de Sergipe está investindo R$20.880.564,04 na aquisição dos gêneros alimentícios que comporão os kits escolares e que serão entregues gradativamente aos alunos das 324 escolas estaduais. Os alimentos começaram a chegar às unidades de ensino desde a segunda-feira, 20, e foram preparados para que a entrega aos pais se iniciasse nesta quinta-feira, 23. Mais de 3 mil toneladas de alimentos começam a ser entregues à população, beneficiando 180 mil alunos matriculados na rede estadual e seus familiares. Além das toneladas de alimentos, também compõem o kit 540 mil litros de néctar de frutas.

A coordenadora do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), Edneia Sobral, explica que os kits são compostos, em média, de 30kg de alimentos contendo 23 itens, como 2kg de proteína, 3kg de arroz, 2kg de feijão, 3pct de macarrão, dois tipos de biscoito (Cream Craker e Maria), broa de milho, farinha de milho, carne moída, coxa e sobrecoxa de frango, além de cebola, cenoura, pão tipo hot dog , molho de tomate e vinagre. Também compõem os kits néctar de acerola, de maracujá e de uva.

Ela ainda destacou que, além de promover a segurança alimentar dos alunos e familiares, a ação está atrelada à Busca Ativa Escolar, o que acaba trazendo muitos estudantes de volta para as escolas. “A procura está sendo muito grande. A gente teve várias mães perguntando se as aulas tinham retornado, se o aluno teria alimento na escola. Quando os pais veem que os estudantes que estão na escola estão recebendo a merenda e também tendo direito ao kit, isso está servindo de incentivo para os alunos retornarem às aulas. Além disso, eles têm a garantia de uma alimentação mais saudável, com um kit completo feito com muito carinho e empenho pela Seduc. Os pais estão muito satisfeitos com essa entrega de kits de merenda escolar, que vai fazer uma grande diferença na alimentação em suas residências”, afirmou.

Edneia Sobral destacou ainda que os gêneros alimentícios estão sendo adquiridos da Agricultura Familiar. “Isso vai movimentar a agricultura local, porque os pequenos agricultores vão gerar renda em suas cidades e melhorar as suas condições financeiras nesse momento de tanto desemprego”, disse.

Alunos e pais recebem os kits

Em diversas escolas estaduais, pais e alunos chegaram cedo para garantir o seu kit de merenda escolar. Foi o caso do Centro de Excelência Professor Paulo Freire, em Aracaju. A diretora, Simone de Moura Cavalcanti de Albuquerque, explicou que 713 famílias serão beneficiadas com esta ação, cuja distribuição está sendo feita entre hoje e amanhã, com repescagem no sábado e na segunda-feira para quem não tiver tido condições de comparecer nesses dois primeiros dias. A entrega foi feita com o auxílio dos alunos Jovens Protagonistas do Ensino Médio em Tempo Integral, seguindo todos os protocolos de distanciamento físico, higiene e biossegurança. “Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, com muitos pais desempregados, algumas famílias estão realmente passando necessidade. Espero que tenha mais ações desse tipo. Desde ontem, quando avisamos aos pais, eles ficaram eufóricos com esse momento”, disse a diretora.

A dona de casa Maria Eretuzia dos Santos Andrade é mãe de um aluno e se mostrou bastante satisfeita. “No momento em que estamos passando por essa pandemia, esse kit de alimentos é muito útil para a gente. Sou mãe de três crianças, estou desempregada, então acho que essa ação é muito bem-vinda. Está sendo uma mão na roda para nós”, declarou. A mesma alegria foi compartilhada por José Jailton, pai de um aluno do 5º ano. “Esse kit já ajuda bastante, pois tem gente que não tem nem um quilo de alimento em casa. Para nós, que estamos passando por uma fase bem difícil, essa entrega vai nos ajudar durante essa semana em casa”, afirmou.

No Centro de Excelência Barão de Mauá, a entrega dos kits de merenda vai atender a 1.160 alunos e a seus familiares. Logo na entrada da escola, os pais passavam pela aferição de temperatura e iam para a identificação, recebimento de senha e eram encaminhados para o pátio, onde os alimentos estão sendo entregues. A diretora Maria Gisleide Santos Aragão não escondeu a sua gratidão por esse momento de grande auxílio à comunidade escolar.

“A gente agradece ao Governo de Sergipe, por meio da Seduc, a sensibilidade de ajudar as famílias. É um momento em que todos estão precisando. É um aconchego, um carinho para todos eles. Estamos aproveitando esse momento para que as coordenadoras pedagógicas façam o trabalho da Busca Ativa, pois muitos alunos que estavam ausentes estão vindo para pegar os alimentos. A ajuda está vindo em um momento importante e que todos estão se somando para ajudar na logística da distribuição, com alunos, pais e funcionários”, disse.

A aluna Anne Beatriz Menezes dos Santos estava na escola nesta manhã. Ela, como estudante, estava auxiliando na entrega dos alimentos, e também recebeu o seu próprio kit. “Essa escola é maravilhosa em tudo, eles estão sempre ajudando a gente. Então como aluna, quero retribuir isso. Acho importante fazer essa ação, no meio dessa pandemia em que muitos estão passando por alguma dificuldade. É bom ver que os professores e diretores estão lutando por nossos direitos, como esse kit de merenda escolar”, declarou. O eletricista de automóveis Cláudio Morais de Oliveira, pai de um aluno, afirmou que “muitos pais estão passando por necessidades. Então essa entrega de kits é de grande valia, com alimentos muito bons. Está sendo algo maravilhoso”.

A distribuição de kits de merenda escolar aconteceu também no Colégio Estadual 24 de Outubro, onde cerca de 1.500 alunos começaram a receber os gêneros alimentícios. A entrega foi dividida por turnos e poderá se estender até a próxima segunda-feira, 27, se alguém não conseguir pegar até amanhã.

A diretora Ivone de Moraes não escondeu a sua satisfação. “Temos famílias aqui de alta vulnerabilidade social. Os pais estão ajudando, os alunos, os conselheiros. É uma felicidade imensa para essas famílias que estão sendo beneficiadas. Hoje fiquei emocionada, pois uma mãe de aluno me disse que não tinha nada em casa, e que essa entrega do Governo a ajudou bastante”, declarou.

A aluna Laysa Geovanna de Carvalho da Silva Mendonça, do 8º ano, compareceu à escola com a sua avó para pegar o kit de merenda. “Essa é uma forma de ajudar o próximo. Eu fico grata por isso e por todos que estão recebendo esses kits, pois muitos não têm condições e agora estão precisando bastante”, afirmou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC