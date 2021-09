Janier reivindica melhorias atendimento Deso em Monte Alegre

Lutando diariamente pelo Sertão Sergipano, a deputada estadual Janier Mota (PL) protocolou indicação na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) onde solicita ao Governo do Estado que realize melhorias no atendimento do Escritório da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) na cidade de Monte Alegre de Sergipe.

Atualmente, de acordo com os moradores de Monte Alegre, o funcionamento ao público do Escritório da Deso é feito apenas às quartas e sextas-feiras até as 13h, sendo que, nos outros dias da semana, quem precisa de atendimento tem que se deslocar até a cidade de Nossa Senhora da Glória – fato esse que dificulta muito o acesso dos monte-alegrenses ao serviço da Companhia de Saneamento.

“Ao tomar conhecimento dessa situação em Monte Alegre, por meio do vereador Henrique de João Gogó, protocolei indicação na Alese pedindo que se estenda os dias de atendimento. Além do mais, solicitei que sejam feitas melhorias estruturais no prédio do Escritório Deso, prezando pelo bem-estar dos funcionários e usuários”, explica Janier Mota.

“Contamos com a sensibilidade do governador Belivaldo Chagas e do presidente da Deso, Carlos Melo, para ter esse olhar especial junto aos usuários da Companhia de Saneamento em Monte Alegre”, finaliza a parlamentar.