Jogos de futebol em Sergipe permanecem com autorização de 20% de público nos estádios

Resolução do Comitê Técnico-Científico traz alterações relacionadas ao horário de fechamento dos portões para o público das partidas do futebol profissional, que deverá ocorrer com antecedência mínima de 30 minutos do início da partida, e também referentes ao consumo e a comercialização de alimentos e bebidas nos estádios, cuja proibição passa a valer só para as alcoólicas. Continua proibida a presença de torcida organizada e aglomeração de pessoas

O Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) prorrogou, nesta quarta-feira (22), as medidas de restrição e enfrentamento à Covid-19 vigentes no estado, com algumas alterações relacionadas apenas à permissão de público nos estádios em partidas oficiais do futebol profissional, organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo a Resolução Nº 30, publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23), continua proibida a presença de torcida organizada, torcida visitante e aglomeração de pessoas nos estádios e imediações no dia e local do jogo.

Ainda quanto à permissão de público nos estádios de futebol profissional, autorizada com restrições na última quinta-feira (16), fica determinado que todos os portões de acesso aos setores comercializados devem ser fechados com antecedência mínima de 30 minutos do início da partida. Também fica proibido o consumo e a comercialização apenas de bebidas alcoólicas no estádio.

Para o acesso dos torcedores ao estádio, continua obrigatória, dentre outras, também a comprovação de recebimento da 1ª e 2ª doses ou a dose única de imunizante contra a Convid-19; ou a apresentação de teste antígeno ou RT-PCR de Covid-19 negativo, realizado, no máximo, 72h antes da partida. Assim como, deve-se manter a ocupação de 20% da capacidade do estádio. O acesso, de entrada ou saída do estádio, deve ser organizado para que não haja aglomeração de pessoas. O público deve permanecer prioritariamente sentado, com distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas ou entre os grupos de coabitantes de até 4 pessoas, permanecendo vedada a aglomeração de pessoas.

Ressalvados os técnicos, os atletas em campo e a equipe de arbitragem, durante o decurso da partida, o uso de máscaras é obrigatório para todos os demais presentes, incluindo atletas nos vestiários e nos bancos reservas, o público em geral, os profissionais de imprensa, de saúde, de segurança pública e de outras atividades.

Toque de recolher

De acordo com a Resolução, fica mantido, também, o toque de recolher entre a meia-noite do sábado e 5h da manhã do domingo.

Informações SES

Foto: Victor Ribeiro/Arquivo Supec