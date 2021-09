Jornada Full Stack começa dia 27 e segue até dia 29 deste mês

GoKursos e Qualiti promovem o evento, que será ao vivo, on-line e gratuito,

Você quer trabalhar com tecnologia? Mudar de carreira tem sido parte dos seus planos? Nos dias 27, 28 e 29 de setembro, acontece a Jornada do Desenvolvedor Full Stack – um evento ao vivo, on-line e gratuito, realizado pelo GoKursos em parceria com a Qualiti Innovative Learning. A Jornada tem como proposta oferecer uma imersão em uma das carreiras que mais cresce na área de tecnologia: a de desenvolvedor full stack.

De acordo com Joaldo Diniz, Head de produtos digitais do Ser Educacional, empresa mantenedora do Gokursos, esta é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar em um mercado em crescimento exponencial. “O setor de TI vive uma expansão contínua de vagas e oportunidades de mercado. Entretanto, ainda não há profissionais suficientes para ocupar as vagas disponíveis. Com essa imersão, queremos apresentar ao público algumas das possibilidades existentes no mundo da tecnologia”, explica.

Para Fernando Wanderley, diretor de operações da Qualiti, uma empresa do grupo Pitang de Tecnologia, a iniciativa irá desmistificar a profissão de desenvolvedores. “Muitos acreditam que não são capazes de desenvolver sistemas porque não possuem formação prévia na área. A Jornada do Desenvolvedor Full Stack é para quem tem zero conhecimento e para aqueles que desejam se aperfeiçoar na carreira”, pontua.

O evento vai trazer convidados que vão contribuir com conteúdo voltado desde os princípios básicos dessa profissão até a sua aplicabilidade no mercado de trabalho. Para se inscrever gratuitamente, basta acessar a página do evento https://lp.gokursos.com/jornada-desenvolvedor-fullstack/. Após a inscrição, você poderá fazer parte do Clube do Desenvolvedor, no Whatsapp e Telegram, e receber conteúdos exclusivos sobre tecnologia, mercado de trabalho e carreiras.

A Jornada do Desenvolvedor Full Stack terá emissão de certificados para os participantes. Esses certificados serão enviados pela equipe do GoKursos após realização do evento.

Confira a programação:

27/09, às 19h – Passo a passo para ser um desenvolvedor full stack

Convidado: Rafael Duarte, Engenheiro de Software Sênior na empresa Cin Samsung e Gerente de Produto na Qualiti Innovative Learning.

28/09, às 19h – JavaScript Full Stack na prática: aprendendo desenvolvimento web

Convidado: Keven Leone, Desenvolvedor Sênior e professor front-end

29/09, às 19h – Desenvolvedor full stack: mercado, desafios e oportunidades

Convidada: Isa Maria, profissional em transição de carreira

