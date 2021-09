Kitty Lima discute funcionamento de hospital veterinário

Na sessão desta quinta-feira, 23, na Assembleia Legislativa de Sergipe, a deputada Kitty Lima (CIDADANIA), destacou a visita que fez à Universidade Federal de Sergipe (UFS), com a finalidade de discutir o funcionamento de um hospital Veterinário.

“Agradeço a recepção do reitor e de toda a sua equipe, que nos receberam para tratar de uma emenda que estou correndo atrás junto ao senador Alessandro Vieira, para o funcionamento de um hospital veterinário, que é um sonho de todo o estado; as pessoas gastam muito para fazer as cirurgias em seus animais, já que são membros das famílias”, ressalta.

Kitty Lima acrescentou que existem muitas dificuldades dos prefeitos para fazer convênios no sentido de beneficiar os animais que precisam de cirurgias. “E nós estamos correndo por outro caminho para que tenhamos uma referência em Sergipe. A boa notícia é que a UFS está fazendo licitação para a compra de ração para os 450 gatos e ver a chipagem desses animais que ficam na Universidade Federal de Sergipe, muitos deles abandonados por pessoas que podem ser punidas, já que essa prática é crime”, alerta.

Ainda na tribuna, a deputada pediu orações para a recuperação do delegado Marcelo Hercos, baleado na última terça-feira, 21, em um posto de combustíveis de Aracaju por homens que tentavam passar dinheiro falso. “Ele que junto com a delegada Dra Georlize, e com a gente, faz um trabalhgo incrível de proteção de animais e eu quero emanar energias positivas; com a certeza que Marcelo vai voltar pra gente”, acredita.

Kitty Lima também comemorou a aprovação de uma indicação de sua autoria, com a finalidade de zerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do gás de cozinha. “Sergipe tem mais de 200 mil desempregados e o preço do gás de cozinha em Sergipe está chegando a 110 reais. Uma situação absurda e o governador precisa se mexer e resolver essa situação”, enfatiza.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza