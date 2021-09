Mudanças só nas sobras eleitorais

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Senado recusou definitivamente as coligações para candidaturas à Câmara Federal e às Assembleia Legislativa, mantendo as mesmas regras das eleições municipais de 2020, em que os eleitos foram vereadores que atingiram o quociente eleitoral e os mais votados da legenda. Foi aprovado, entretanto, um projeto de lei que altera as regras para a divisão das chamadas “sobras eleitorais”.

Essas sobras eram exatamente as vagas não preenchidas após a aplicação do quociente eleitoral. Isso provocou uma série de análises dos prováveis candidatos a deputado estadual e, principalmente, aos que disputam a Câmara Federal. As avaliações levavam em consideração o tamanho da legenda e a possibilidade de atingir quociente eleitoral, dentro de uma sigla que não tenha um bom “puxador de votos”. A tendência, segundo avaliação de um velho parlamentar, é reduzir o número de pequenos partidos e promover as fusões de siglas, para conseguir algum resultado positivo no pleito.

Atualmente, a legislação prevê que todos os partidos podem disputar as sobras eleitorais, entretanto houve alteração que mexe com a maioria dos candidatos e causa preocupação. Nas próximas eleições proporcionais, só poderão concorrer aos lugares remanescentes aqueles partidos que obtiverem ao menos 80% do quociente eleitoral. E mais: só podem concorrer à distribuição dos lugares os candidatos que tenham recebido pelo menos 20% do quociente exigido. Defensores das novas regras sustentam que a medida pode reduzir a proliferação de legendas e o surgimento das chamados “partidos de aluguel”.

Os cálculos para eleger deputado federal em Sergipe, dentro da nova regra, não são tão animadores. Só começa a contar com as sobras para atingir o quociente eleitoral quem conseguir 105 mil votos, o equivalente e 80% dos 140 mil exigidos para se chegar ao quociente. Mesmo assim, aquele que contabilizou menos de 20%, não colabora para elege o primeiro. Essa novo modelo fará com que prováveis candidatos troquem de partido para disputar o pleito de 2022, inclusive alguns que vão à busca de reeleição. Legendas que não tenham condições de formar chapas competitivas não vão ousar se manter em atividade, porque terão dificuldade de eleger candidatos à Câmara Federal, perdendo assim o fundo partidário e, no pleito, os recursos para campanha.

Inaldo e preferência

Uma liderança política de Nossa Senhora do Socorro disse que o prefeito Padre Inaldo (PP) tem preferência pelo seu colega Edvaldo Nogueira (PDT) na escolha para disputar o Governo do Estado.

*** Quando esteve com Belivaldo Chagas, na segunda-feira, ele deixou claro que apoiaria o nome que o governador indicasse, mas seu grupo demonstra interesse por Edvaldo.

*** Em Socorro também há informação que ele tem uma queda por Rogério Carvalho (PT).

Laércio vai a campo

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) retorna dos Estados Unidos este final de semana. Esteve lá tratando de assuntos meramente familiares.

*** Já avisou, entretanto, que logo após retornar reinicia os seus contatos com prefeitos e lideranças de cidades do interior para fortalecer o seu nome a candidato ao Governo.

Diná Almeida recorre

A deputada Diná Almeida (Podemos) vai recorrer da decisão do TSE, que cassou o seu mandato na terça-feira. Segundo comentários na Assembleia, não há como reverter à situação, mas ganha tempo.

*** Seu marido, ex-prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, que foi punido com a perda dos direitos políticos por oito anos, também vai recorrer.

Em Tobias Barreto

A cassação de Diná Almeida criou um clima de tristeza em Tobias Barreto, para aqueles que votaram nela, e a algumas pessoas que lamentaram a perda de uma parlamentar do município.

*** Mas houve comemoração de adversários, incluindo o grupo do prefeito Dílson de Agripino, que denunciou o fato.

Gracinha assume

A ex-prefeita de Itaporanga D´Ajuda, Gracianha Gracez, que trocou o Podemos pelo PSD, é quem assume o mandato de Diná Almeida na Assembleia Legislativa.

*** O fato dela ter trocado de partido não é impedimento para assumir a vaga, porque ela foi eleita pela coligação em 2018, quando ainda estava no Podemos. Gracinha assume o mandato sem problema.

Daniele quer vaga

*** Há informação que a presidente do Podemos em Sergipe, delegada Daniele Garcia, está na luta para que assuma o candidato do partido que teve terceira maior votação.

*** A informação é que ela não terá êxito neste processo, mas um parlamentar disse que pode gerar confusão, porque Gracinha deixou o Podemos para disputar a Prefeitura de Itaporanga pelo PSD.

Não haverá colisão

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que “político conversa todos os dias. Mas sabemos que o governador Belivaldo Chagas saberá conduzir isso no tempo certo”.

*** Acrescenta que confia na maturidade do grupo e em um processo de escolha justo, que leve em consideração a opinião e o sentimento do agrupamento.

*** Mitidieri não vê possibilidade de colisão quando definida a indicação do candidato.

Enfrentar crise

Fabio Mitidieri reconhece que Sergipe tem um Governo “eficiente, competente e que saneou as contas públicas. Precisamos dar continuidade a essas ações e avançar no desenvolvimento do Estado”.

*** – Acha que Belivaldo está preparando Sergipe para o pós-pandemia. Sabemos que vamos enfrentar uma crise econômica forte, desemprego em alta e a volta da fome e da miséria como consequência, disse.

*** E acrescenta: “mais do que nunca, vamos precisar de união entre a poder público, a iniciativa privada e a sociedade”.

Tentam D. Maria

Depois que a conversa se estreitou sobre a fusão do DEM com o PSL, a cúpula do Democratas em Brasília está tentando convencer a senadora Maria do Carmo Alves a disputar a reeleição.

*** A informação vem de Brasília e embora Maria negue o desejo de disputar as eleições, a otimismo por parte de membros da Direção do Partido.

*** A presença de D. Maria no Senado colocaria o DEM (de Sergipe) na cúpula da nova legenda que se forma com a fusão ao PSL.

Rogério contra Heinze

O senador Rogério Carvalho (PT) pede que o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, inclua o senador Heinze no relatório final como um dos maiores disseminadores de informações falsas na pandemia.

*** Renan Calheiros afirmou que analisará a possibilidade.

*** Senador Heinze é a cara do governo Bolsonaro: divulga informações falsas, defende tratamento precoce, inicia toda vez sua fala lendo um release sobre vacinas.

Samuel retorna

O deputado estadual Capitão Samuel retorna hoje às sessões plenárias e dia 04 de outubro viaja a Brasília para definir o partido que se filiará para disputar vaga na Câmara Federal.

*** Não revela a sigla, mas deixa claro que “a base aliada é sua decisão”.

Fabio em atividade

O deputado Fábio Henrique (PDT) já participou da sessão plenária de ontem na Câmara Federal. O problema que provocou arritmia cardíaca não é grave, mas precisará de acompanhamento médico.

*** O cardiologista que o atendeu o aconselhou a reduzir o ritmo de trabalho e fazer atividade física.

*** Quando se sentiu mal, Fábio atendia a 10 prefeitos em seu gabinete e foi levado para o departamento médico, que fica abaixo do seu gabinete. Estava de plantão um cardiologista.

Um giro pelas redes

Diogo Maynard – Ministro Fux diz que STF não se “amedrontará, qualquer que seja o preço político a pagar”.

Terra – DEM decide, por unanimidade, dar o pontapé inicial para fusão com PSL e formar uma nova sigla.

TV Cultura – A CPI da Covid enxergou indícios de crime, e passou Pedro Benedito Batista Júnior de testemunha para investigado.

Band jornalismo – Governo de Minas Gerais admite possibilidade de racionamento de energia por causa da crise hídrica.

Caio Barbieri – Em carta, Aécio Neves detona cúpula tucana por silêncio sobre saída de Alckmin do PSDB.

Jailton Santana – Líderes do centrão já discutem possibilidade de Bolsonaro não disputar as eleições em 2022.

Deu na Folha – O conhecido médico negacionista Anthony Wong morreu de Covid-19 – mas isso foi escondido por 123 profissionais do hospital da Prevent Sênior.

Carlos Morel – Senador Humberto Costa (PT) na mosca: a “pesquisa” da Prevent não tinha autorização de nenhum comitê de ética, trata-se portanto de um crime.