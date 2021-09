Nestor Sampaio: 16 lojas fecharam as portas desde mudança no trânsito

A mudança determinada pela Prefeitura de Aracaju no fluxo de trânsito da Avenida Nestor Sampaio não completou ainda dois meses. Contudo, os efeitos negativos já são sentidos. Desde a alteração, imposta no início de agosto, 16 estabelecimentos comerciais fecharam suas portas pela falta de movimento.

O dado é do Movimento Reage Nestor Sampaio – Nelson Hungria, grupo formado pelos comerciantes da região. Segundo Ailton Figueira, líder do movimento, os estabelecimentos não estão resistindo à queda brusca no movimento. “Às 10h da manhã não tem fluxo nenhum”, afirma.

“São 70 pais de família desempregados. E a prefeitura não quer saber. Simplesmente se omitem e deixam as lojas fechar. Lamentável o que está acontecendo, pois é a prova que não existe respeito às famílias, à comunidade e ao comércio”, completou.

Outra razão apontada por Ailton para o fechamento das lojas é a proibição para estacionar na via. “A SMTT demarcou a via com a faixa amarela. Como é que a população vai fazer compras em uma loja onde não pode estacionar? Quem é que quer ser multado?”, questionou.

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) tem acompanhado o caso com bastante preocupação. Marco Pinheiro, presidente da entidade, diz que espera um desfecho positivo, com o retorno da mão dupla na Nestor Sampaio.

“Estamos acompanhando de perto e aguardando a liminar da Justiça para que o duplo sentido seja restabelecido. Não podemos aceitar que a sobrevivência dessas empresas seja posta em risco, com possibilidade de demissões”, garantiu Pinheiro.

Por Daniel Almeida Soares