Parceria entre a Prefeitura e o Aracaju Parque Shopping oferta ingressos de cinema

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue vacinando os adolescentes com 15 anos até o próximo sábado, 25, período em que continua a imunização dos adolescentes de 16 e 17 anos. E um dos pontos destinados a esse público é o Aracaju Parque Shopping, que além do apoio com a cessão de um espaço físico para a montagem do ponto dentro do centro de compras, viabilizou uma parceria com o CenterPlex, ofertando 2.000 ingressos de cinema para os jovens vacinados nesse ponto.

A ação, iniciada nesta quinta-feira, 23, segue até o sábado, dia 25, ou enquanto durarem os códigos que dão acesso ao ingresso. A cortesia pode ser utilizada até o dia 30 de novembro.

Para a secretária de Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, essa iniciativa reforça a parceria entre o Município e o Aracaju Parque Shopping, que desde a implantação do ponto tem contribuído para que os aracajuanos tenham acesso à vacinação.

“Ficamos felizes com mais essa iniciativa do shopping, que encontrou nessa estratégia uma maneira de incentivar o avanço da vacinação em nossa cidade. Muito bom que eles, ao se vacinar, possam também ter um lazer de forma gratuita”, declarou.

Fábio Teixeira, superintendente do Aracaju Parque Shopping, elencou os principais motivos para o lançamento dessa campanha. “Temos três objetivos: comemorar os 40 anos de fundação do CenterPlex, celebrar os três meses de inauguração do cinema no Aracaju Parque Shopping, além de incentivar os jovens a virem se vacinar aqui no centro de compras e poder conhecer o nosso cinema”.

Vacinou, ganhou!

Fernanda Lúcia da Silva Oliveira foi ao centro da cidade e aproveitou para levar o filho Walisson David Oliveira Santos, de 15 anos, para se vacinar no shopping. O jovem, que gosta muito de cinema, ficou feliz pelo brinde e superou o medo de agulha. “Sei que a vacina é uma proteção importante para mim, por isso vim receber a minha dose. E foi melhor ainda porque ganhei um ingresso”, disse.

João Pedro Agripino dos Santos, 15 anos, mora no bairro Santos Dumont e foi receber sua primeira dose com a avó, Adileide de Oliveira Santos.

“Não sabia que estavam dando esse brinde aqui, gostei da surpresa. Estava mesmo era ansioso para me vacinar porque, apesar da gente ainda precisar usar a máscara, todo mundo se vacinando, fica mais fácil pensar que em breve as coisas vão voltar ao normal”, considerou.

Pontos de vacinação de adolescentes

A vacinação dos adolescentes está sendo aplicada em sete pontos fixos, das 8h às 16h: Estação Cidadania (Bugio), UBS Santa Terezinha (Robalo), Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Universidade Tiradentes (Farolândia), Uninassau (avenida Augusto Franco) e Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao Terminal DIA), além do drive-trhu no Parque da Sementeira, das 8h às 17h.

