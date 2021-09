Penúltimo episódio do Festival Sururu  traz shows de Wado, Mácleim e Luiz de Assis

Shows estão disponíveis no canal Festival Sururu no Youtube; Os inéditos são publicados às quintas-feiras, 19h._

Pelo menos nove grandes músicos do cenário alagoano já passaram pelo palco do Teatro Deodoro, durante o Festival Sururu 2021. A primeira edição do evento acontece de forma online, e vai trazer nesta quinta-feira (22), as apresentações de Wado, Mácleim e Luiz de Assis. Os shows estarão disponíveis a partir das 19h no canal do Youtube do Festival Sururu. O projeto, conta com o apoio da Lei Aldir Blanc.

Enquanto ainda não é liberado o quarto episódio do Festival, os internautas podem conferir no canal do Festival Sururu os shows de Junior Almeida, Negra Cinthia, Natan de Oliveira, Fernando Nunes, Vitor Pirralho, Dêza, Eliezer Setton, Tião Marcolino e Chau do Pife. “É uma seleção de músicos que realmente mostra a diversidade e a qualidade da produção cultural de Alagoas. Estamos finalizando o quarto episódio e está imperdível”, destacou Alan Quintela, idealizador do projeto.

Para o cantor e compositor brasileiro, Wado, que está radicado em Maceió desde os oito anos de idade, essa retomada das atividades culturais movimentam o setor e marca um novo momento na produção cultural de todo mundo. “Esse show é um recorte que traz todas as vertentes da música alagoana. Estou muito feliz de poder fazer parte desse grupo de músicos tão importantes, como Luizinho, Junior Almeida, Eliezer Setton e outros. Está muito bonito”, declarou o cantor.

No quarto e penúltimo episódio, o Festival Sururu vai trazer uma entrevista com o cineasta Glauber Xavier, que é referência na produção audiovisual do estado. O multi-artista, que é sócio fundador do coletivo Saudáveis Subversivos, vai fazer um giro sobre algumas produções que tenham o sururu como personagem principal.

“Glauber tem uma contribuição enorme no cenário audiovisual alagoano. Ele foi produtor da Mostra Sururu de Cinema Alagoano 2018 e 2019, premiado em várias mostras do Brasil e até fora do país. Temos um bate-papo interessantíssimo”, convidou Alan Quintela.

Por Cândida Oliveira