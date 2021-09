Policia identifica dois suspeitos de roubos de motocicletas e um morre em confronto

Policiais da Delegacia de Campo do Brito e da 1° Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), com o apoio da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio de Itabaiana (Depatri), localizaram dois suspeitos de roubo de veículos em Campo do Brito. Com a ação policial, foram recuperadas duas motocicletas que foram levadas de Itabaiana e de Aracaju e uma terceira, com indícios de adulteração do sinal identificador, foi apreendida. O caso ocorreu nesta quinta-feira (23).

De acordo com o delegado Murilo Gouveia, as equipes estavam diligenciando para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos contra suspeitos residentes na cidade de São Domingos. No momento do deslocamento, as equipes receberam informações da ocorrência de um assalto que tinha acabado de acontecer no centro da cidade de Campo do Brito.

Os policiais foram em busca dos suspeitos e a equipe da Polícia Militar, sob a coordenação do capitão George Xavier, encontraram dois indivíduos com as características dos assaltantes transitando na rodovia que dá acesso ao município de Itabaiana. Ao ser dada a ordem de parada, foram deflagrados disparos contra a equipe.

Após prestar socorro ao envolvido, as equipes se dirigiram à cidade de São Domingos para dar cumprimento aos mandados expedidos pela Justiça. No momento da ação policial, houve confronto com a equipe. O segundo envolvido foi encaminhado ao Hospital de Itabaina, mas foi a óbito.

Com os agressores, foram encontradas uma pistola calibre .380 e um revolver calibre .32. Das três motocicletas recuperadas com a dupla, duas foram identificadas. Uma foi roubada na terça-feira (21), em Itabaiana. Já a outra, foi furtada no mesmo dia, em Aracaju. Um dos veículos está avaliado em R$ 20 mil e a outro, em R$ 13mil.

