Polícia identifica suspeito de alugar carro utilizado em ação que baleou delegado

A polícia já identificou o homem que alugou o carro utilizado pelos suspeitos de passar notas falsas e atirar contra o delegado Marcelo Hercos em um posto de combustível em Aracaju.

De acordo com a polícia, o homem tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, apropriação indébita de veículo locado e violência doméstica.

Ele foi identificado como Wellington de Carvalho Bispo. O investigado é ex-presidiário e veio da Bahia, junto aos outros dois envolvidos no crime, identificados como Manuel Santos Farias Neto e Daniel dos Santos, presos durante a manhã desta quarta-feira (22) por policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

As investigações revelaram que, após alugar os carros e os utilizar em crimes de estelionato, o grupo registrava falsos boletins de ocorrência de roubo ou furto. Na noite do crime em Aracaju, esse quarto suspeito procurou uma delegacia de Salvador (BA) e registrou um falso boletim. A Polícia Civil investiga se ele permaneceu no estado ou veio a Sergipe.

O caso

O delegado foi ferido por disparos de arma de fogo e, inicialmente conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do conjunto Augusto Franco. Em seguida, foi transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde passou por cirurgia e encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o boletim do Huse, o delegado foi vítima de múltiplos ferimentos por arma de fogo. Após atendimento emergencial na Área Vermelha, ele foi encaminhado ao Centro Cirúrgico. O delegado foi submetido à laparotomia exploradora, toracostomia com drenagem pleural fechada à esquerda, gastrorrafia, duodenorrafia com exclusão pilórica, jejunostomia e ileostomia.