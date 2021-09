Prefeitura de Simão Dias executa obra do Sistema Simplificado de Água no Pov. Sítio Alto

Na última segunda-feira, 20 de setembro, a Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Defesa Civil e em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, iniciou a obra para implantação do Sistema Simplificado de Água do povoado Sítio Alto.

A obra está sendo executada com recursos próprios da administração, e irá beneficiar mais de 100 famílias.

Desde o início da gestão, a Prefeitura de Simão Dias vem investindo no abastecimento de água das comunidades rurais do município e vários povoados já foram contemplados com essas ações.

A Gestão Nossa Força, Nossa Gente continua trabalhando com compromisso e responsabilidade para melhorar ainda mais a vida dos simãodienses.

ASCOM – Prefeitura de Simão Dias