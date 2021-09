Receita libera nesta quinta-feira, 23, a consulta ao 5º lote de restituição do IR

A Receita Federal libera nesta quinta-feira (23) a consulta do quinto lote de restituição do IR 2021. O pagamento aos contribuintes será feito por meio de crédito bancário no dia 30 de setembro, na conta indicada na declaração.Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal (gov.br/receitafederal).

R$ 200.372.033,20 são para contribuintes que têm prioridade legal, como 4.955 contribuintes idosos acima de 80 anos, 47.465 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.927 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 19.211 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados ainda 281.604 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 15 de setembro deste ano. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

Pagamento

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado (se, por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 (um) ano no Banco do Brasil.

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 (um) ano, deverá requerê-lo por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.