RioMar promove mais uma edição campanha Adoção de Estimação

Neste sábado, 25 de setembro, o RioMar Aracaju reinicia a programação da campanha ‘Adoção de Estimação’. A iniciativa do departamento Socioambiental do shopping visa promover a adoção responsável de cães e gatos vítimas de maus-tratos ou abandono, que se encontram acolhidos em instituições sem fins lucrativos.

A programação da campanha inicia em setembro e segue até o mês de outubro, através da parceria do RioMar com as ONGs Adasfa e Anjos, e com o projeto Canto Animal. No sábado (25), das 16h às 19h, na entrada do edifício garagem, a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis – Adasfa – levará cerca de 20 cães e gatos, adultos e filhotes, na esperança de encontrar um novo lar para os bichinhos.

Para se tornar tutor de um pet, o interessado deve ser maior de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência e assinar termo de adoção responsável. “Queremos encontrar um lar para os bichinhos onde exista amor e respeito aos animais. É importante ter consciência que alguns cães e gatos são ariscos, em função dos maus-tratos que sofreram. O tutor precisa ter paciência e muito amor, para poder adquirir a confiança do animal”, pontua Antônia Teles, fundadora do abrigo.

No dia da ação, os simpatizantes da causa em defesa aos animais podem ajudar a Adasfa doando ração (cães e gatos, filhotes e adultos), produtos de limpeza e higiene, remédios, toalhas e cobertores.

A campanha também conta com o apoio do evento ‘Patrulha Canina’, localizado na Praça de Eventos Rio, que possui como regra de acesso aos brinquedos o cadastro no App RioMar Aracaju Online e a doação de 2 reais, que serão revertidos para a Adasfa, Anjos, Canto Animal e Bicho no Campus.

Serviço

O quê? Campanha Adoção de Estimação, em parceria com a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis – Adasfa.

Quando? Dia 25 de setembro, das 16h às 19h.

Onde? Entrada do edifício garagem do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

Documentos para adoção? Documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Foto_GettyImage

Da assessoria