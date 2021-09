Seduc finaliza mais um ciclo formativo para professores do Programa Alfabetizar pra Valer

O curso foi ofertado nos últimos três dias, por meio da plataforma Zoom, tendo como público-alvo os coordenadores municipais e formadores do Programa, que irão multiplicar os conteúdos para cerca de 1.900 professores das redes municipais

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), encerra nesta quarta-feira, 22, os encontros formativos referentes ao primeiro módulo do II Ciclo Formativo do Programa Alfabetizar pra Valer. O curso foi ofertado nos últimos três dias, por meio da plataforma Zoom, tendo como público-alvo os coordenadores municipais e formadores do Programa, que irão multiplicar os conteúdos para cerca de 1.900 professores das redes municipais.

Esse módulo II da formação tem como foco abordar as interações e brincadeiras como eixos estruturantes do currículo organizados por campos de experiências, com sugestões de aplicações tanto para o contexto híbrido quanto para o presencial.

Segundo a diretora da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), professora Andréa Dantas, o primeiro módulo foi realizado no ano passado e a formação foi uma solicitação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), que percebeu que, por conta da pandemia do novo coronavírus, o público do último ano da educação infantil estava carente em relação à formação e acompanhamento pedagógico.

“A Undime nos solicitou o apoio no sentido de formar os profissionais que atuam nesse nível de ensino, que faz parte do escopo de trabalho do Programa Alfabetizar pra Valer. A gente retomou esse segundo ciclo de formação voltando para o contexto do ensino híbrido, como também para a priorização do Currículo voltado para a educação infantil”, disse Andrea Dantas.