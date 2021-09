Senado sepulta as coligações

Por Adiberto de Souza *

Aprovada pela Câmara Federal, a volta das coligações partidárias foi sepultada, ontem, pela maioria do Senado. Defendido principalmente pelos partidos nanicos, esse dispositivo traria de volta os puxadores de votos que ajudavam a eleger candidatos sem qualquer representatividade. Agora, os partidos torcem que a PEC da Reforma Eleitoral seja promulgada até o próximo dia 2, para que as regras já tenham validade nas eleições de 2022. Até lá, todos os possíveis acordos políticos ficam congelados. Os líderes partidários vão esperar a promulgação visando iniciar pra valer os entendimentos em torno do próximo pleito. Foi justamente por isso, que o governador Belivaldo Chagas (PSD) empurrou, deste mês para novembro, a definição do candidato à sucessão estadual. Marminino!

Fusão a caminho

O DEM convocou para outubro próximo, uma convenção nacional objetivando confirmar a fusão com o PSL. A expectativa dos demistas é concluir o processo de união das duas siglas até o início de 2022, pois o registro da nova sigla na Justiça Eleitoral pode demorar cerca de três meses. Atualmente, o DEM tem 28 deputados federais e seis senadores, enquanto o PSL possui 53 representantes na Câmara e um no Senado. A previsão é que alguns destes troquem de partido por discordarem da fusão. Aff Maria!

E o reajuste?

Será que até as eleições de 2022 o governo de Sergipe concederá um merecido reajuste salarial aos servidores? Tomara que o governador Belivaldo Chagas (PSD) direcione parte de suas últimas bondades para estes miseráveis, que há anos recebem com salários de fome. Outro dia, um internauta exagerado escreveu que, para completar o raquítico contracheque da galera, o governo deveria incluir os servidores estaduais no programa Bolsa Família. Danôsse!

Abaixo o machismo

Tramita na Câmara de Aracaju um projeto de Lei instituindo nas escolas municipais uma campanha permanente de combate ao machismo e de valorização do protagonismo das mulheres. Autora da propositura, a vereadora Linda Brasil (Psol) explica que muitas vezes as mulheres são vistas como objetos. “É necessário explicar às crianças e adolescentes o que é o machismo e as consequências dele”, frisa Linda. O projeto já foi aprovado em 1ª discussão pela maioria dos vereadores. Legal!

Irrigação preocupa

Preocupado com os problemas existentes nos perímetros irrigados da Ribeira e de Jacarecica, ambos em Itabaiana, o presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB), bateu na porta da Cohidro. Acompanhado pela vereadora itabaianense Ivoni Lima (MDB), o deputado pediu ao presidente da estatal, Paulo Sobral, que promova melhorias nos dois perímetros, usados por um grande número de irrigantes. Luciano e Ivoni deixaram a Cohidro confiantes que terão seus pleitos atendidos. Então, tá!

Miolo de pote em alta

Os políticos e parte da imprensa não se cansam de fazer previsões para as eleições de 2022. Diariamente, surgem conjecturas sobre novas alianças e até rompimentos. Há quem jure que já existem até estranhos acordos sacramentados por debaixo dos panos. Todos sabem, porém, que em política nada do que se diga agora vale para daqui a pouco. Portanto, esse bolodório sobre as eleições futuras não passa de conversa fiada, miolo de pote, lorota. Arre égua!

Salva pelo gongo

A suplente Gracinha Garcez (PSD) pode ser beneficiada pela PEC da Reforma Eleitoral. Como trocou de partido fora do prazo legal, a pessedista corre o risco de não assumir a vaga da deputada estadual cassada Diná Almeida (MDB). Acontece que a PEC, aprovada ontem pelo Senado, abranda a regra da fidelidade. Hoje, quem troca de sigla só mantêm o mandato em caso de “justa causa”. Pelo que foi aprovado, deputados e vereadores que trocarem de partido pelo qual tenham sido eleitos não perderão o mandato se a legenda concordar com a saída. Como a lei retroage para beneficiar, Gracinha pode ser salva pelo gongo. Crendeuspai!

Cadê o dinheiro?

O governo estadual está sendo responsabilizado pela redução de cirurgias cardíacas em Sergipe. Segundo o presidente do PSDB, médico Eduardo Amorim, a falta de repasse de recursos para os hospitais está inviabilizando o procedimento cirúrgico. “A equipe da cardíaca tem capacidade de realizar mais de 40 cirurgias por mês, mas está fazendo metade disso”, reclama Amorim. O tucano apelou ao governo para regularizar a situação junto aos hospitais, pois muita gente que depende disso está sofrendo com a longa espera pela cirurgia. Misericórdia!

Plano Diretor

A Prefeitura de Aracaju promove, hoje, mais uma audiência pública para a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Será a partir das 18h, na Escola Municipal Dom José Távora, no bairro Santo Antônio. Presente à primeira audiência, realizada no bairro Santos Dumont, o vereador Breno Garibalde (DEM) disse esperar que os aracajuanos participarem dos debates, contribuindo com as suas sugestões para que Aracaju possa crescer da maneira correta. Supimpa!

Dia de autógrafos

A professora doutora e pesquisadora Andreza Maynard lança, nesta quinta-feira, o livro “De Holywood a Aracaju”. A obra permite fazer “uma viagem” à Aracaju de 1942 para conhecer os costumes e o cotidiano da população daquela época, tendo como linha condutora a 2ª Guerra Mundial. O livro também revela como os filmes produzidos à época nos Estados Unidos e exibidos nos cinemas de Aracaju ajudaram a explicar para os sergipanos o que estava acontecendo no mundo. O lançamento será logo mais às 10h, no Corredor Cultural, localizado na Fundação de Cultura e Arte Aperipê. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta de Sergipe, em 3 de janeiro de 1930.

* É editor do Portal Destaquenotícias