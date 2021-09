Senador Alessandro Vieira discute sobre o novo Bolsa Família com Ministro da Cidadania

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) esteve reunido na quarta-feira (22) com o Ministro da Cidadania, João Roma, para debater sobre a Medida Provisória do novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil.

Para o senador sergipano, que é vice-presidente da Frente Parlamentar Mista pela Renda Básica, a reunião foi positiva e importante para assegurar um auxílio justo e digno.

“Ao lado da deputada Tabata Amaral e do deputado Eduardo Barbosa, membros da Frente Parlamentar Mista pela Renda Básica, buscamos garantir a condição mínima para todos os brasileiros, além de assegurar que os beneficiários não sofram com cortes no texto da Medida. Nosso compromisso é com as famílias brasileiras que dependem do Programa para garantir o alimento em suas casas”, reforça Alessandro Vieira.

A Medida Provisória (MP) 1061/21, que cria os programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil em substituição, respectivamente, ao Bolsa Família e ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de agosto e está em tramitação no Congresso Nacional.

O Auxílio Brasil deve entrar em vigor em novembro, e prevê nove tipos de ações de transferência de renda por meio de benefícios financeiros a famílias em situação de extrema pobreza e de pobreza. Os critérios que definem as duas situações ainda serão definidos por regulamento do Poder Executivo.