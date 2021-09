Simpósio Brasileiro debaterá temas voltados à Farmacognosia

O evento nacional é itinerante e será realizado pela Universidade Tiradentes e Universidade Federal de Sergipe.

De 12 a 15 de outubro acontecerá em Sergipe a 13ª edição do Simpósio Brasileiro de Farmacognosia. O evento, promovido pela Sociedade Brasileira de Farmacognosia, será realizado pela Universidade Tiradentes (Unit) e pela Universidade Federal de Sergipe, de forma on-line.

O simpósio tem como objetivo mostrar a importância da área no contexto da Farmacognosia atual e das Ciências Farmacêuticas, interagindo com a inovação e transferência de tecnologias.

A professora do curso de Farmácia, do Programa de Pós-graduação em Saúde e Ambiente da Unit e pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, doutora Juliana Cardoso, destaca a relevância do evento. “O Brasil é o maior detentor de produtos naturais do mundo, com rica biodiversidade, que precisa ser estudada e explorada com profundidade e de maneira responsável. Ampliar os atores que pensam o crescimento da nossa nação com respeito à biodiversidade e às oportunidades sociais, ambientais, de saúde e econômicas que a biodiversidade oferece é de extrema importância”, declara a docente que faz parte da comissão organizadora.

De forma itinerante, cada edição do encontro é realizada em um local diferente do país.

“Sergipe tem a honra de realizar esta edição por meio da Universidade Tiradentes e da Universidade Federal de Sergipe. O encontro abrange estudos e discussões pautados no conhecimento e aplicação dos produtos da nossa biodiversidade. Farmacognosia é a área das Ciências Farmacêuticas que estuda os princípios ativos naturais, sejam de origem animal ou vegetal”, enfatiza a pesquisadora.

A programação estará voltada para as áreas de biotecnologia de produtos naturais, controle de qualidade de matérias-primas vegetais e fitoterápicos, estudos clínicos envolvendo produtos naturais, etnobotânica e etnofarmacologia e atividades biológicas destes produtos, in vitro, in vivo ou in silico.

“Durante o evento, buscaremos dialogar com os princípios básicos da Farmacognosia e com os desafios postos para o futuro do estudo com produtos naturais. Além disso, o simpósio trará uma abordagem sobre isolamento e caracterização química de moléculas extraídas de produtos naturais, assim como discussões sobre tecnologia de fitoterápicos e fitocosméticos”, salienta.

A cerimônia de abertura será realizada no dia 12 de outubro, às 19h, e as inscrições podem ser realizadas pelo site.

