Sistema Hapvida lança programa inédito de indicações remuneradas

O Quem Indica contribui para gerar mais acesso à saúde de qualidade em todo o país, além de ser uma ótima fonte de renda para quem participa

Dentro dos investimentos previstos para este ano, o Sistema Hapvida lançou recentemente o Quem Indica, primeiro programa de indicações remuneradas na venda de planos de saúde online do país. O programa possibilita que os clientes ganhem dinheiro ao indicarem pessoas para serem incluídas em planos vigentes ou que contratem um novo plano de saúde por meio do portal de vendas da operadora.

Para Carlos Prebelli, diretor executivo comercial do Sistema Hapvida, o programa contribui para gerar mais acesso à saúde em todo o país. “O Quem Indica é uma enorme transformação no mercado da saúde, pois permite que qualquer pessoa que tenha o plano possa atuar como um parceiro do Hapvida e possibilita que cada vez mais pessoas tenham acesso à saúde de qualidade. O participante se torna um multiplicador da saúde e do bem-estar para a vida das pessoas”, ressalta.

O programa está disponível em todas as regiões de atuação do Sistema Hapvida no país. Quem participa, pode ganhar mais de 100 reais por cada novo cliente. Os valores recebidos variam de acordo com o tipo de indicação. Para cada contrato efetivado em até 48h, após a indicação, o cliente Hapvida recebe 80 reais por pessoa incluída em contratos do plano ambulatorial e 145 reais para planos de segmentação ambulatorial e hospitalar.

Mas é importante ficar atento! Após às 48h, os valores mudam: para compras efetivadas em até sete dias, a remuneração dos planos ambulatoriais passa a ser de 32 reais e dos planos hospitalares 60 reais. Após sete dias, a indicação expira e a pessoa só poderá ser sugerida novamente depois de 30 dias para que haja remuneração.

De acordo com Matheus Soares, gerente comercial digital do Sistema Hapvida, o programa é inovador e pode ajudar financeiramente muitas pessoas, principalmente no período atual em que muitas famílias enfrentam desafios com a economia no país. “O programa pode ajudar bastante quem é cliente Hapvida e que, neste tempo de pandemia, está sem uma fonte de renda segura. É uma excelente oportunidade de conseguir um dinheiro extra. Outra vantagem é que a participação no programa motiva que cada vez mais pessoas conheçam o site de vendas online do plano de saúde, cuja modalidade de contratação é totalmente digital”, destaca.

Para saber outros detalhes sobre o regulamento completo do programa, basta acessar o link (quemindica.hapvida.com.br). Após a criação do login e senha, as pessoas poderão fazer as indicações, acompanhar os status dos processos, acessar o suporte técnico e fazer o cadastro de seus dados bancários para o recebimento dos valores referentes às indicações que foram efetivadas.

Fonte e foto assessoria