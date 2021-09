Solar Coca-Cola abre mais de 150 vagas de emprego para mulheres

Oportunidades são voltadas para várias áreas, com atuação nos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe

Com o objetivo de ampliar o número de mulheres dentro da indústria de bebidas, a Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, está ofertando mais de 150 vagas exclusivas para mulheres nos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe. A iniciativa faz parte do movimento #EuIncluo, criado pela companhia para fomentar ações que incentivem o aumento da presença e do protagonismo feminino em todas as áreas da empresa.

As oportunidades são voltadas para todos os níveis de conhecimento e englobam funções de coordenadora de Recursos Humanos, engenheira de Segurança do Trabalho, motorista de entrega, auxiliar de entrega, promotora de vendas, analista de marketing, manobrista, entre outras. A seleção ainda se estende para cargos que tradicionalmente possuem maioria masculina, tais como: auxiliar de expedição, motorista, operadora de empilhadeira, entre outros. Para mais informações sobre as vagas e pré-requisitos necessários para a candidatura, as interessadas podem acessar o portal: www.solarbr.com.br/trabalhe-conosco

A Solar Coca-Cola tem desenvolvido ações que visam estimular e ampliar a diversidade de gênero dentro do seu quadro de colaboradores. Para isso, além da disponibilização de oportunidades exclusivas para mulheres, a companhia também está desenvolvendo parcerias que irão viabilizar a qualificação dessas profissionais e investindo em ações que visam dar o suporte necessário para suas colaboradoras, tais como: o aumento da licença maternidade para 180 dias, a inclusão de salas de amamentação em unidades fabris, a criação dos programas de Acompanhamento de Gestantes, entre outras iniciativas.

Como resultado de tais ações, de dezembro de 2020 a julho de 2021, a Solar contou com um crescimento de 16% de mulheres que atuam no ambiente operacional nas unidades da companhia. Atualmente, mais de 20% de mulheres ocupam cargos de liderança na Solar. Na área corporativa, 58% dos colaboradores são mulheres. Também na área corporativa, 45% da liderança é feminina.

Sobre a Solar Coca-Cola

Listando entre os 20 maiores fabricantes mundiais e ocupando a segunda posição como maior fabricante do sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta com mais de 12 mil colaboradores e possui 9 fábricas espalhadas por todo o Nordeste e no Mato Grosso. Dentro desse território, a companhia é responsável pela produção e distribuição

Solar Coca-Cola — Capuchino Press