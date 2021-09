Valdevan destina recursos para aquisição cestas em Itabaianinha

Emenda de R$ 40 mil garantiu distribuição de 2 mil cestas no município

As famílias de baixa renda do município de Itabaianinha receberam 2 mil cestas básicas provenientes de uma das emendas do deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE). O recurso do ano de 2020 está relacionado as ações de combate a COVID-19. Segundo a prefeitura de Itabaianinha, as cestas foram distribuídas por meio da Secretaria de Assistência Social.

Para a aquisição dessas cestas básicas em Itabaianinha, Valdevan Noventa destinou R$ 40 mil. “Essa emenda é do ano passado, quando a pandemia estava em seu auge. Famílias foram afetadas, ficaram vulneráveis sem uma fonte de renda e como consequência muitas sem o alimento na mesa. Em parceria com o município viabilizamos essa ação”, informou o deputado.

Segundo o deputado, Itabaianinha tem a devida atenção do seu mandato na Câmara dos Deputados. Foram investidos, desde o início do mandato, R$ 5,6 milhões em diversas áreas como Saúde, Ação Social, Infraestrutura Urbana, Educação, Maquinários e Implementos Agrícolas. Valdevan disse ainda que o município continuará recebendo recursos e que até o momento já foram pagos R$ 3,6 milhões dos R$ 5,6 milhões.

“Os projetos nascem no município, mas é em Brasília que eles são concretizados. Recebemos por diversas vezes o prefeito Danilo de Joaldo e suas reivindicações e sempre estaremos de portas abertas. O povo precisa dessa somação e da agilidade na execução dos projetos”, finalizou Valdevan Noventa ao completar parabenizando a realização do “Projeto Mãos Unidas Contra a Fome” desenvolvido pela secretária de Assistência Social e primeira-dama de Itabaianinha, Ana Luiza.

Fonte e foto assessoria